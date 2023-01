PRONOS PARIS RMC Le buteur du 14 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Loïs Openda (Lens) marque contre Auxerre (2.15)

Si Lens s'impose largement face à Auxerre comme c'est fort probable (voir la rubrique précédente), il y a de grandes chances pour que Loïs Openda y soit pour quelque chose. En effet, l'attaquant belge est le meilleur buteur des "Sang et Or" avec neuf réalisations en dix huit journées dont six à Bollaert. Il a par ailleurs marqué lors des deux derniers matches de Ligue 1: contre le Paris-SG (3-1) et à Strasbourg (2-2). Alors comment ne pas faire confiance à Openda, surtout face à la pire défense de notre championnat (40 buts encaissés dont 23 à l'extérieur) ?

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Lacazette (Lyon) marque contre Strasbourg (2.25)

Haaland (City) marque à Old Trafford (1.70)

Toney (Brentford) marque contre Bournemouth (1.88)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 15.46

Pariez sur Lens - Auxerre ici