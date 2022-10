PRONOS PARIS RMC Le buteur du 14 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Habib Diallo marque contre Lille (3.20)

Habid Diallo est en forme ! Le meilleur buteur de Strasbourg (5 unités) vient de marquer trois buts en trois journées et a permis au RCSA de remporter son premier match de la saison, le week-end dernier à Angers, comme je l'avais pronostiqué. Il sera une nouvelle fois l'élément le plus dangereux pour la défense lilloise. Je suis même surpris que sa cote soit si élevée vu son efficacité actuelle. A 3.20, il ne faut pas se priver, selon moi. Et si vous aimez les risques, vous pouvez envisager que Tonay (Brentford) et Forster (Westerlo) marquent aussi, ainsi que Kramaric ou Dabbur (Hoffenheim). Si j'ai vu juste, vous empocherez 358,50 € pour 10 € d'investissement.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Tonay (Brentford) marque contre Brighton (2.70)

Foster (Westerlo) marque contre Seraing (2.50)

Kramaric ou Dabbur (Hoffenheim) marque sur la pelouse de Schalke 04 (1.66)

Cote totale pour les trois paris à domicile: 35.85

