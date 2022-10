PRONOS PARIS RMC Le buteur du 15 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Terem Moffi marque contre Reims (2.35)

Terem Moffi joue cette saison dans la cour des grands ! Avec huit buts en dix journées, l'attaquant lorientais a fait aussi que Mbappé et Neymar. Même si le Nigérian a plus marqué (cinq fois) à l'extérieur depuis le début de la compétition, je vous conseille de lui faire confiance ce samedi contre Reims qui traverse une période délicate avec le limogeage d'Oscar Garcia jeudi dernier, remplacé par William Still en attendant le nouveau coach. Tout est réuni pour que les Merlus s'imposent et que Moffi, auteur d'un doublé à Brest le week-end passé, continue à affoler les défenses de Ligue 1 et à mettre la pression sur le duo du PSG en tête du classement des buteurs. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Sotoca (Lens) marque contre Montpellier (2.20)

Nkunku (Leipzig) marque contre le Hertha (2.10)

Kane (Tottenham) marque contre Everton (1.96)

Fullkrug (Werder) marque contre Mayence (2.40

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 51.07

