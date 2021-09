PRONOS PARIS RMC Le buteur du 16 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque contre le Sturm Graz (2.05)

Même si Wissam Ben Yedder n’a pas encore inscrit le moindre but en championnat, il a été efficace lors du seul vrai bon match de l’ASM cette saison, à Donetsk (2-2 après prolongation). Cela n’a pas été suffisant pour que son club se qualifie pour la Ligue des champions mais on peut imaginer que l’international français puisse retrouver le chemin des filets face au Sturm Graz. En effet, les Autrichiens sont d’un niveau inférieur à celui des joueurs de la Principauté et comptent déjà cinq longueurs de retard sur Salzbourg en championnat après seulement sept journées. Enfin, n’oubliez pas que WBY tire les penalties, ce qui augmente ses chances de marquer contre un adversaire largement à la portée de l’ASM. Si jamais il n’était pas titulaire, misez sur un but d’un remplaçant coté à 2.50 car il a souvent marqué après être entré en jeu depuis qu’il évolue à Monaco.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Payet marque à Moscou (2.90)

Kane marque à Rennes (2.30)

Morelos marque contre Lyon (2.85)

Immobile marque à Galatasaray (2.05)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 79.89

