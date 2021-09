PRONOS PARIS RMC Le buteur du 19 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Mavididi (Montpellier) marque à Troyes (3.05)

Delort et Laborde partis, le MHSC peut compter sur un autre homme en forme en la personne de Stephy Mavididi. L’Anglais de 23 ans sort d’un match plein face à Saint-Etienne avec un but et une passe décisive. Le joueur formé à Arsenal avait planté neuf fois au cours de la saison dernière. Il est dorénavant le principal fer de lance de l’attaque montpelliéraine. Je pense qu’il pourra s’illustrer face à Troyes d’autant que c’est un club qui joue vers l’avant. Je vous conseille donc cette très belle cote pour plus que tripler la mise.

