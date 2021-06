PRONOS PARIS RMC Le buteur du 2 juin Match Amical

Notre pronostic : but de Benzema (France) face au Pays de Galles (2.15)

De retour en Equipe de France après six ans, Karim Benzema est plus qu’attendu. Il avait quitté les Bleux après un doublé face à l’Arménie dans un match que les Bleus avaient gagné (4-0). Inutile de rappeler toutes les péripéties qui ont conduit à son éviction de la sélection par Didier Deschamps. Le voilà de retour pour tenter d’apporter de nouveau son immense talent au sein du collectif et d’une attaque qui est bien triste depuis plusieurs rencontres. Son association avec Mbappé et Griezmann est très excitante. Cette saison, Karim a littéralement porté son équipe du Real Madrid que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Il a marqué trente buts et délivré neuf passes décisives en quarante-six rencontres disputées en 2020-2021. Evidemment je vous conseille de miser sur une réalisation de Benzema pour ce match face au Pays de Galles. Un beau pari coté à 2.10 !

