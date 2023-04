PRONOS PARIS RMC Le buteur du 22 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : Mattia Zaccagni (Lazio) marque contre le Torino (3.45)

C’est en Italie que j’ai déniché pour vous le buteur du jour ! Mattia Zaccagni, co-meilleur buteur de la Lazio avec Ciro Immobile (10 réalisations), a été décisif à cinq reprises en 2023 et reste sur deux très belles prestations au stade Olympique. C’est lui qui a inscrit le seul but lors du derby face à la Roma et c’est aussi lui qui a offert la victoire à son club contre la Juventus (2-1). Et sa cote est à 3.45 ! En l’absence du capocanoniere de la saison dernière, les chances de marquer de Zaccagni augmente ce soir. Pour toutes ces raisons… banco sur le petit ailier gauche de la Lazio !

Fiabilité : 40 %

L’autre option :

Salah (Liverpool) marque contre Nottingham (1.74)

Benzema (Real) marque contre le Celta (1.72)

Ramos (Benfica) marque contre Estoril (1.68)

David (Lille) marque à Auxerre (2.25)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour : 39.03

