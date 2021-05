PRONOS PARIS RMC Le buteur du 21 mai Liga – Espagne

Notre pronostic : but de Morales (Levante) face à Cadix (2.30)

Avec 13 buts en championnat en 2020/21, l’attaquant espagnol réalise la meilleure saison de sa carrière dépassant d’une réalisation son total en 2018/19 (12). Son club peut lui dire merci car avec Roger il a formé un duo offensif très efficace. Si son compère est moins prolifique en ce moment, Morales s’est redonné confiance avec un doublé à Alaves (2-2) et un but face à Barcelone (3-3). Avant cela il restait sur quinze rencontres sans trouver le chemin des filets. Une éternité ! Ces trois réalisations ont dû lui faire du bien et pourraient lui permettre d’augmenter son nombre de buts. C’est pourquoi je vous conseille de tenter le coup en misant sur cet attaquant de 33 ans pour une cote de 2.30 !

