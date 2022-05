PRONOS PARIS RMC Le buteur du 22 mai – Liga

Notre pronostic : Aubameyang marque face à Villarreal (2.10)

Le FC Barcelone a sécurisé définitivement sa place de dauphin. Un classement plus qu'encourageant tant la première partie de saison fut compliqué pour les Blaugranas. Mais l'arrivée de Xavi sur le banc de touche a entièrement changé le visage d'une équipe qui a petit à petit retrouvé son statut. Les Barcelonais ont également réalisé un mercato d'hiver très intéressant, comme en témoigne l'excellente année 2022 de Pierre-Emerick Aubameyang. En perte de vitesse à Arsenal, le Gabonais a retrouvé des couleurs en Catalogne, inscrivant treize buts avec son nouveau club, dont onze unités en championnat. En pleine confiance, l'ancien stéphanois est innarêtable et pourrait bien améliorer ses statistiques sur ce dernier match, surtout avec un Ousmane Dembele en feu qui nous rappelle au bon souvenir de l'époque Borussia Dortmund. Je le vois trouver le chemin des filets ce soir face à Villarreal. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

