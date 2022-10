PRONOS PARIS RMC Le buteur du 22 octobre - Premier League

Notre pronostic: Erling Haaland marque au moins deux buts contre Brighton (2.85)

Malheureusement, je ne vous ai proposé ce pari qu'à deux reprises cette saison et c'est passé une fois. Si c'est gagnant dans 50 % des cas, vous serez bénéficiaires car la cote est à 2.85. Avec 15 buts en 10 journées de Premier League (sans compter les 5 en Ligue des champions), Erling Haaland affole tous les compteurs depuis son arrivée à Manchester. Lors des quatre dernières rencontres à l'Ethiad, l'attaquant norvégien a inscrit la bagatelle de... 10 buts: trois triplés et un seul but contre Southampton. Ebouriffant ! Par ailleurs le Viking est resté muet à Liverpool le week-end dernier et les Citizens ont perdu à Anfield. Le meilleur buteur en Europe doit donc avoir des fourmis dans les jambes. Et il n'est jamais resté deux matches de championnat sans être décisif. Pour toutes ces raisons, un doublé face à Brighton n'est pas à exclure... et vous permettrait de presque tripler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Benzema (Real) marque contre Séville (1.66)

Brobbey (Ajax) marque à Waalwijk (1.98)

Goncalves (Sporting) marque contre Casa Pia (2.10)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 19.67

