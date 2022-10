PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Andy Delort (Nice) marque face à Nantes (2.55)

C’est le remake de la dernière finale de la Coupe de France. Nice ne parvient pas à lier championnat et compétition européenne. Les Aiglons font preuve d’une réelle inconstance depuis le début de la saison et se retrouvent à une triste 13e place, bien loin de leurs ambitions. Mais ils peuvent compter sur un Andy Delort retrouvé. L’international Algérien a inscrit deux buts lors de ses deux derniers matches de Ligue 1 et se montre surtout bien plus en jambe ! Comptant cinq unités à son compteur, en onze apparitions, il prouve qu’il est l’un des meilleurs attaquants de l’élite. Je le vois de nouveau trouver le chemin des filets face à une équipe de Nantes qui a relevé la tête après une période très compliquée mais qui reste friable, notamment en déplacement.

Pariez sur Nice – Nantes ici !

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque à Lille (2.65)

Balogun (Reims) marque face à Auxerre (2.30)

Terrier (Rennes) marque à Angers (2.30)

Kane (Tottenham) marque face à Newcastle (2.30)

Toney (Brentford) marque sur la pelouse d’Aston Villa (2.90)

Cote totale des six buteurs du jour : 238.43