PRONOS PARIS RMC Le buteur du 25 septembre - Liga - Espagne

Notre pronostic: Karim Benzema marque contre Villarreal... s'il joue (1.78)

Karim Benzema est en feu ! Depuis le début de la saison, il a inscrit 8 buts en six rencontres. Sur les trois dernières journées, KB9 a été décisif à six reprises: triplé contre le Celta, un but à Valence et deux à Majorque ! Comment ne pas lui faire une nouvelle fois confiance aujourd'hui lors de Real Madrid - Villarreal sachant qu'en deux matches à Santiago Bernabeu, les Madrilènes ont inscrit 11 buts ? Foncez !

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

Mbappé marque contre Montpellier (1.68)

Delort marque à St Etienne (2.90)

Ronaldo marque contre Aston Villa (1.72)

Salah marque à Brentford (1.96)

Cote totale des cinq buteurs du jour: 29.23

Pariez sur Real Madrid - Villarreal ici