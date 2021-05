PRONOS PARIS RMC Le buteur du 26 mai Ligue Europa – Finale

Notre pronostic : Cavani (Man. United) marque contre Villarreal (2.60)

Après sa blessure contractée en mars, l’ex-buteur du PSG a joué treize rencontres pour un total de neuf buts. Autant dire que l’Uruguayen est en forme et a notamment mis un doublé à l’aller et au retour lors des demies de Ligue Europa face à l’AS Rome. Arrivé l’été dernier, l’histoire serait belle s'il apportait un titre au club mancunien qui lui a fait confiance. Avec cinq buts inscrits en cinq rencontres dans cette coupe d’Europe, Cavani devrait être aligné à la pointe de l’attaque des Red Devils et avoir des opportunités de marquer. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur lui pour parfaire une première saison déjà réussie dans sa nouvelle équipe.

Les autres options :

But de Bruno Fernandes (Man. United) face à Villarreal (2.70)

But de Moreno (Villarreal) contre Man. United (2.80)

Cote totale des trois buteurs du jour : 19.66