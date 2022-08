PRONOS PARIS RMC Le buteur du 27 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Erling Haaland inscrit un doublé contre Crystal Palace (2.80)

Trois buts en trois journées de Premier League ! La "machine à marquer norvégienne" n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à l'ancien club de son père. Mais s'il a fait parler la poudre à trois reprises, il n'a pas encore inscrit de but à l'Ethiad Stadium et les fans seraient déçus qu'Erling Haaland ne fasse pas trembler les filets des Eagles aujourd'hui. Vu le talent et l'efficacité du jeune homme, je ne le vois pas marquer un but mais au moins deux contre les hommes de Patrick Vieira. Les Sky Blues connaissent parfois des difficultés contre Palace mais quand ils s'imposent, ils le font avec la manière comme le prouvent les scores de cinq derniers succès des Cityzens face aux Londoniens en sept ans: 5-1, 4-0, 5-0, 5-0 et 4-0. Si j'ai eu raison de croire que le buteur scandinave marquerait deux buts au minimum, vous triplerez presque votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Jesus (Arsenal) marque contre Fulham (1.62)

Salah (Liverpool marque contre Bournemouth (1.56)

Nkunku (Leipzig) marque contre Wolfsburg (2.20)

Mané (Bayern) marque contre Mönchengladbach (1.68)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 26.15

Pariez sur Man. City - Crystal Palace ici