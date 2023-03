PRONOS PARIS RMC Le buteur du 28 mars - Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : Niclas Füllkrug marque contre la Belgique (2.80) !

L'Allemagne, pays organisateur de l'Euro 2024, devra se contenter de matches amicaux pendant un peu plus d'un an. Les Allemands restent sur une Coupe du Monde ratée avec une élimination dès la phase de poule et le sélectionneur Hansi Flick profite de cette période pour faire des tests. Le match de samedi face au Pérou lui a permis de constater qu'il pouvait s'appuyer sur un attaquant efficace : Niclas Füllkrug, auteur d'un doublé et qui a désormais inscrit cinq buts en autant de sélections. En face, les Belges sont allés gagner (3-0) en Suède la semaine dernière mais ils seront privés de leur gardien Thibaut Courtois, touché aux adducteurs. Je vous conseille donc de miser sur un nouveau but de l'attaquant du Werder ce soir (2.80) !

