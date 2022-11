PRONOS PARIS RMC Le buteur du 3 novembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Martin Terrier marque contre Larnaca (1.86)

Martin Terrier fait tout pour mettre des doutes dans l'esprit de Didier Deschamps avant que le sélectionneur des Bleus ne communique sa liste pour la Coupe du monde au Qatar. L'attaquant rennais a inscrit huit buts en Ligue 1, dont cinq en cinq matches au mois d'octobre, et trois en quatre rencontres de Ligue Europa. Comme les Bretons doivent "cartonner" ce soir face aux Chypriotes de Larnaca, Bruno Génésio comptera sur lui, entre autres, pour permettre à Rennes de terminer en tête du groupe B. Vu la forme actuelle de Terrier, il me semble tout à fait judicieux de lui faire confiance aujourd'hui. Et si j'ai raison, vous doublerez presque votre mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Ben Yedder (Monaco) marque contre l'Etoile Rouge (2.00)

Oliveira (Braga) marque contre Malmö (2.20)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 8.18

