PRONOS PARIS RMC Le buteur du 30 mai Euro U21 – ¼ de finale

Notre pronostic : Odsonne Edouard (France U21) marque contre les Pays-Bas U21 (2.25)

Avec dix-huit buts en trente-et-une journées disputées avec le Celtic, Odsonne Edouard a une nouvelle fois réalisé une grande saison en Ecosse. Il reste sur deux réalisations sur ses trois derniers matches en club. Au sein des équipes de jeunes de la sélection, le bleuet a des statistiques exceptionnelles avec trente-trois rencontres jouées et trente-cinq buts inscrits ! Dans les qualifications pour l’Euro U21, il a marqué onze fois en huit journées et a déjà planté deux fois lors de la phase de poules. Autant dire qu’il aime le but et cela ne m’étonnerait pas qu’il trouve une nouvelle fois le chemin des filets pour ce quart de finale face aux Pays-Bas. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que doubler la mise (2.25) !

Pariez sur Pays-Bas U21 – France U21 ici !

Les autres options :

Amine Gouiri (France U21) marque face aux Pays-Bas U21 (3.10)

Abel Ruiz (Espagne U21) marque face à la Coratie U21 (2.40)

Lukas Nmecha (Allemagne U21) marque contre le Danemark U21 (2.50)

Dany Mota (Portugal U21) marque face à l’Italie U21 (2.85)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 119.27