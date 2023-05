PRONOS PARIS RMC Le buteur du 6 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lois Openda marque face à Marseille (2.55)

Qui d'autre pour allumer la mèche dans le choc de cette fin de saison de Ligue 1 ? Avec 18 buts inscrits depuis le début du championnat, le Belge fait partie des cinq meilleurs buteurs en France, derrière des pointures comme Mbappé, Lacazette et David. Leader de l'attaque lensoise, Lois Openda a tout pour dynamiter la défense marseillaise. Si la victoire des Sang et Or face à l'OM n'est pas garantie, voir Openda marquer est toutefois un scénario que l'on peut facilement imaginer. De plus, il peut se rapprocher de la tête du classement des buteurs en ajoutant une unité à son compteur, ce qui reste un objectif majeur pour un attaquant.

Les autres options :

Doublé de Haaland face à Leeds (2.15)

Kane marque contre Crystal Plalace (1.90)

Salah marque contre Brentford (2.00)

Benzema marque face à Osasuna (1.58)

Cote totale des six buteurs du jour : 33.09