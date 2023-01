PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 1 février – Ligue 1

Notre pronostic : Folarin Balogun (Reims) marque contre Lorient (2.05)

Folarin Balogun a inscrit trois buts en quatre matches de Ligue 1 et un en Coupe de France depuis la reprise : deux contre Rennes à Delaune (3-1) et celui de l’égalisation dans les arrêts de jeu au Parc des Princes dimanche soir (1-1). L’attaquant anglais, meilleur réalisateur de son club, a toutes les armes pour se montrer une nouvelle fois décisif face à Lorient et sa défense très friable. Invaincu depuis quatorze rencontres toute compétition confondue, Reims devra comme d’habitude s’appuyer sur son buteur maison pour arracher les trois points à domicile face aux Merlus. Selon moi, la mission n’a rien d’impossible. David contre Clermont, Ben Yedder face à Auxerre, Lacazette contre Brest et Mbappé à Montpellier seront aussi à suivre de très près. Si mes cinq attaquants sont décisifs, vous empocherez 265 € pour 10 € d’investissement. A vous de voir !

Fiabilité : 45 %

Les autres options :

David (Lille) marque contre Clermont (2.10)

Lacazette (Lyon) marque contre Brest (1.92)

Mbappé (Paris-SG) marque à Montpellier (1.78)

Ben Yedder (Monaco) marque contre Auxerre (1.80)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour : 26.48

Pariez sur Reims - Lorient ici