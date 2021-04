PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 10 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic: Stephy Mavididi (Montpellier) marque contre Marseille (3.35)

L’attaquant anglais est incontestablement l’homme en forme de Montpellier depuis quelques semaines. Stephy Mavididi a inscrit un doublé contre Rennes, un but contre Lorient, face à Bordeaux et enfin à Angers, soit quatre réalisations sur les cinq à la Mosson ! La défense marseillaise aura donc tout intérêt à le surveiller de très près sans oublier le duo Delort/Laborde. Le trio a inscrit 29 buts sur les 49 du MHSC. Comme la cote de Mavididi est la plus sexy des trois (3.35), je vous conseille de lui faire confiance ce samedi contre Marseille, 14e au classement à l’extérieur avec cinq victoires, cinq nuls et cinq défaites.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Messi marque à Madrid (1.98)

Benzema marque contre le Barça (2.05)

Salah marque contre Aston Villa (1.76)

André Silva (Francfort) marque contre Wolfsburg (2.25)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 5.39

Pariez sur Montpellier - Marseille ici