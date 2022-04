PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 10 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Payet (OM) marque contre Montpellier (2.75)

Tout lui réussit ! Auteur d’un des buts de la saison contre le PAOK, Dimitri Payet est sur un nuage à l’image de cette demi-volée surpuissante qui est venue détruire la lucarne des Grecs. Quel chef d'oeuvre pour le Marseillais qui en est à douze réalisations toutes compétitions confondues et à deux consécutives après celle à Saint-Etienne. L’OM est favori contre Montpellier pour perpétuer une série de six victoires consécutives. Je pense qu’il faut donc parier sur un but de Payet qui va vouloir se montrer pour, pourquoi pas, revenir en équipe de France. Une cote de 2.75 !

Pariez sur Marseille – Montpellier ici !

Les autres options :

Ben Yedder (ASM) marque face à Troyes (1.66)

Nkunku (Leipzig) marque contre Hoffenheim (2.30)

Aubameyang (Barcelone) marque à Levante (1.64)

Immobile (Lazio) marque chez le Genoa (2.10)

Osimhen (Naples) marque contre la Fiorentina (2.10)

Abraham (AS Rome) marque contre la Salernitana (1.85)

Cote totale des sept buteurs du jour : 140.48