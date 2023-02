PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 10 février – Ligue 1

Notre pronostic : Gaëtan Laborde marque contre Ajaccio (2.80)

Même si Nice a cassé sa tirelire pour faire signer Terem Moffi (12 buts) en provenance de Lorient, l’homme en forme des Aiglons est actuellement Gaëtan Laborde. L’ancien Rennais a inscrit six buts sous le maillot niçois dont trois lors des trois dernières journées de Ligue 1, lors des victoires contre Lille (1-0), à Lens (1-0) et à Marseille (3-1). Difficile de faire plus décisif ! Face à Ajaccio, l’une des pires défenses du championnat, Laborde aura l’occasion de faire grimper son compteur. Vu que la cote est énorme (2.80) et vu la forme du joueur, je vous conseille de lui faire confiance. Et comme à chaque fois dans cette rubrique, attendez les compos définitives pour placer votre pari.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Pavlidis (AZ Alkmaar) marque contre Excelsior (2.10)

Gonzalez (Louvain) marque contre le Cercle de Bruges (2.50)

Cote totale pour les trois buteurs du jour : 14.70

Pariez sur Nice - Ajaccio ici