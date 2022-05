PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 mai – Ligue 1

Notre pronostic: Andy Delort (Nice) marque contre St Etienne (2.30)

Amine Gouiri n’a plus marqué depuis treize matches de Ligue 1 et Casper Dolberg est muet depuis douze journées. Dans ces conditions, il me semble judicieux de faire confiance à Andy Delort pour être décisif ce soir contre St Etienne dont la défense est très inquiétante depuis quelques semaines (vingt buts encaissés en sept rencontres depuis mi-mars). L’ancien montpelliérain sera ultra-motivé ce soir, surtout après avoir perdu la finale de la Coupe de France auquel il tenait tant. Auteur de cinq buts en dix journées, il est pour moi le joueur à qui les parieurs doivent faire confiance aujourd’hui. Si j’ai raison, vous multiplierez votre mise par 2,3.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Terrier (Rennes) marque à Nantes (2.10)

Zahavi (PSV) marque contre Nimègue (1.64)

Haller (Ajax) marque contre Heerenveen (1.56)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 12.36

