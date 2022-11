PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lacazette (OL) marque contre Nice (2.30)

En retournant dans son club formateur, Alexandre Lacazette se savait attendu et devait apporter toute son expérience. C’est ce qu’il fait pour le moment et avec brio ! Avec huit buts et trois passes décisives, l’attaquant lyonnais est en pleine forme avec quatre réalisations lors des quatre dernières journées dont un doublé à Rennes malgré la défaite. Ensuite il est parvenu à apporter la victoire à l’OL par deux fois, à la dernière seconde à Montpellier (2-1) et en toute fin de rencontre contre Lille. Dans son stade je le vois une nouvelle fois s’illustrer face à Nice pour une belle cote de 2.30 !

Les autres options :

Moukoko (Dortmund) marque à Mönchengladbach (2.80)

Mario Gonzalez (Louvain) marque contre Seraing (2.05)

Cote totale des trois buteurs : 13.20