PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 12 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Kai Havertz (Arsenal) marque contre Nottingham (2.25)

J’ai beaucoup hésité entre Saka et Havertz pour le buteur du jour et j’ai finalement opté pour l’Allemand qui s’est très vite adapté au jeu des Gunners. L’ancien des Blues a déjà fait parler la poudre à plusieurs reprises en matches de préparation et c’est lui qui jouera en pointe contre Nottingham Forest. Comme vous pouvez le voir dans la rubrique « pari sûr », j’ai peur que les visiteurs prennent la marée à l’Emirates. Si c’est le cas, Havertz devrait se monter une nouvelle fois décisif. Et si vous souhaitez prendre quelques risques, jouez-le buteur, mais avec Saka (4.70). A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Ramos (PSG) marque contre Lorient (1.86)

Ferguson (Brighton) marque Luton (2.15)

Wilson (Newcastle) marque (2.30)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 20.69

Pariez sur Arsenal - Nottingham ici