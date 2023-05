PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 12 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Vedat Muriqi (Majorque) marque contre Cadix (2.35)

Si l’équipe de Majorque n’est pas loin d’avoir assuré son maintien en Liga, elle peut remercier son meilleur buteur : Vedat Muriqi. Le Kosovar a planté treize fois cette saison soit autant que Griezmann ou Alvaro Morata. Buteur lors de la défaite à Gérone, le joueur de 29 ans connaît une période de moins bien mais pourrait se réveiller aujourd’hui face à Cadix qui n’a qu’un point de plus que le 18e et se bat pleinement pour le maintien. De plus les Gaditans prennent beaucoup de buts et c’est pour cela que je vous suggère de miser sur un de Muriqi pour une cote de 2.35 !

Les autres options :

Openda (Lens) marque face à Reims (2.05)

Immobile (Lazio) marque contre Lecce (2.45)

Navarro (Gil Vicente) marque face à Boavista (2.55)

Cote totale des quatre buteurs : 30.10