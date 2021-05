PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 12 mai – Série A - Italie

Notre pronostic: Ruslan Malinovskyi (Atalanta) marque contre Benevento (2.30)

L’homme en forme de l’Atalanta, c’est le Russe Ruslan Malinovskyi ! Le milieu offensif bergamasque vient d’inscrire quatre buts en cinq matches, contre la Juventus et Bologne, mais aussi à Rome et à Parme le week-end dernier. Comme l’Atalanta cartonne en ce moment à domicile (voir la rubrique pari sûr), on risque d’assister à un festival offensif contre Benevento (18e) qui reste sur cinq défaites et nul en six journées et qui vient d’encaisser seize buts en cinq rencontres. Malinovskyi pourrait bien profiter de la faiblesse défensive des Stregoni pour être une nouvelle fois décisif.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

L. Suarez (Atletico) marque contre la Real Sociedad (1.98)

C. Immobile (Lazio) marque contre Parme (1.52)

R. Lukaku (Inter) marque contre la Roma (1.98)

A. Rebic ( Milan) marque sur la pelouse du Torino (2.80)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 38.38

