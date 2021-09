PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 12 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Dembélé (Lyon) marque face à Strasbourg (2.15)

Avec trois buts lors des deux dernières journées, Moussa Dembélé est en forme. Le Français a permis à son club de prendre quatre points. Prêté à l’Atletico Madrid durant les six premiers mois de l’année, son retour se passe plutôt bien avec quatre titularisations. Largement favori face à Strasbourg, Lyon devrait avoir les opportunités pour marquer et Dembélé pourrait avoir l’occasion de s’illustrer. C’est pourquoi je vous propose de parier sur lui pour ce match. Un pari qui vous permettrait de plus que doubler votre mise si j’ai vu juste !

Les autres options :

But de Laborde (Rennes) face à Reims (2.90)

But de Delort (Nice) contre Nantes (2.95)

But de Plea (Monchengladbach) face à l’Arminia Bielefeld (2.55)

But de Griezmann (Atletico Madrid) contre l’Espanyol Barcelone (2.75)

But de Benzema (Real Madrid) face au Celta Vigo (1.74)

Cote totale des six buteurs : 224.43