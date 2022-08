PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque contre Rennes (2.20)

J'aurais bien sûr pu choisir Mbappé, (1.40) ou Neymar (1.60) ou encore Messi (1.60) dans cette rubrique mais les cotes sont trop faibles. J'ai donc opté pour le but de Wissam Ben Yedder face à Rennes (2.20). L'attaquant de l'équipe de France a terminé deuxième meilleur buteur derrière Mbappé la saison dernière avec 25 réalisations. S'il n'a pas ouvert son compteur lors de la première journée à Strasbourg, il l'a fait mardi à Eindhoven en inscrivant un magnifique but qui n'a malheureusement pas suffit pour qualifier Monaco. Aujourd'hui, je vous conseille fortement de parier sur WBY. En effet, depuis qu'il a signé à Monaco, il a marqué à chaque fois contre Rennes: six buts en cinq rencontres ! Si j'ai raison, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Doublé de Mbappé (Paris-SG) contre Montpellier (2.60)

Doublé de Haaland (Man. City) contre Bournemouth (2.40)

Nkunku (Leipzig) marque contre Cologne (2.10)

Schick (Leverkusen) marque contre Augsburg (1.64)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 29.09

Pariez sur Monaco - Rennes ici