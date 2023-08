PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 13 août - Rennes - Metz - Ligue 1

Notre pronostic : Kalimuendo buteur face à Metz (2.65)

Après avoir raté de peu la Ligue des Champions l'an dernier, Rennes affiche clairement ses ambitions cette année. L'effectif des Rennais était déjà très étoffé la saison dernière, mais il l'est encore plus cette année, notamment au milieu de terrain, avec les arrivées d'Enzo Le Fée et de Ludovic Blas. Les Bretons ont également réalisé une très bonne pré-saison avec cinq victoires sur leurs six matchs. Face à eux, Metz est remonté en Ligue 1 et c'est un déplacement très compliqué au Roahzon Park pour le promu pour cette première journée. Dans un match qui devrait tourner à l'avantage du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo, dont on attend plus (7 buts en Ligue 1), voudra lancer cette saison de la meilleure manière possible.

Les autres options :

Elye Wahi marque face au Havre (2.55)

Florian Sotoca marque face à Brest (3.90)

Emanuel Emegha marque face à Lyon (3.15)

Nicolas Jackson marque face à Liverpool (3.00)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 249.05

Pariez ici sur Rennes-Metz !