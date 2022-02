PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 13 février – Ligue 1

Notre pronostic : Mounié ou Belaili (Brest) marque contre Troyes (1.82)

Pour Brest l’objectif est simple : retrouver l’efficacité offensive. Les Bretons ont du mal en ce moment. Lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ils n’ont gagné qu’une seule fois, face à Lille (2-0), et se sont inclinés à quatre reprises sans parvenir à marquer le moindre but. Evidemment la perte de Faivre est compliquée à gérer mais les dirigeants Brestois sont allés chercher l’Algérien Belaili pour essayer de combler ce manque. L’ancien joueur du Qatar SC a déjà joué un peu moins d’une heure à Rennes la semaine dernière. Il devrait une nouvelle fois être titulaire aujourd’hui et pourrait marquer contre une équipe troyenne en manque de confiance. Pour maximiser vos chances de gagner, je vous conseille de jouer sur le buteur multichance avec soit une réalisation de Belaili, soit une de Steve Mounié, lui qui a déjà marqué cinq fois en Ligue 1. En fonction de la composition concoctée par Der Zakarian, n’hésitez pas à remplacer l’un ou l’autre par Le Douaron par exemple.

