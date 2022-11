PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 13 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Ekitike (PSG) marque contre Auxerre (2.05)

C’est un duel particulier qui attend les Parisiens aujourd’hui. En effet, la plupart des joueurs de l’effectif du PSG sont convoqués par leur sélection pour la Coupe du Monde. Il s’agira pour eux de ne pas se blesser pour cette rencontre. Messi, absent à Lorient, semble se préserver pour le Mondial et il ne serait pas étonnant de voir Galtier aligner une attaque inédite car Mbappé et Neymar pourraient être mis au repos pour ne pas prendre de risques. Hugo Ekitike aura donc un coup à jouer. L’ancien Rémois a du mal à s’adapter pour le moment et n’a pas encore ouvert son compteur but. Le Français a tout de même réalisé une passe décisive le week-end dernier pour Neymar. Je pense qu’il pourrait enfin marquer. Un pari pour un peu plus que doubler la mise !

Les autres options :

David (LOSC) marque contre Angers (1.90)

Moffi (Lorient) marque à Strasbourg (2.50)

Ben Yedder (Monaco) marque face à Marseille (2.35)

Trossard (Brighton) marque contre Aston Villa (2.80)

Giroud (Milan AC) marque face à la Fiorentina (2.55)

Cote totale des six buteurs : 163.39