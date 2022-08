PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 14 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Sterling (Chelsea) marque contre Tottenham (3.20)

Titulaire à la pointe de l’attaque des Blues lors de la victoire sur la pelouse d’Everton, Sterling n’a pas marqué pour sa première en championnat avec Chelsea mais il a disputé l’intégralité de la rencontre. Lors des matches de préparation il a inscrit un but contre l’Udinese et pourrait bien retrouver le chemin des filets face à Tottenham. Il a déjà marqué huit fois face aux Spurs dans sa carrière en vingt-et-un duels disputés. L’international anglais a aussi en ligne de mire la prochaine Coupe du Monde et voudra montrer qu’il n’a pas fait le mauvais choix en quittant Manchester City. Un pari risqué coté à 3.20 !

Pariez sur Chelsea - Tottenham ici !

Les autres options :

Sotoca (Lens) marque à Ajaccio (3.60)

Charbonnier (Auxerre) marque contre Angers (2.70)

Delort (Nice) marque contre Strasbourg (2.90)

Luis Suarez (OM) marque à Brest (2.85)

Mané (Bayern) marque contre Wolfsbourg (1.62)

Cote totale des six buteurs : 416.46