PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic: Gerson (Marseille) marque à Rennes (4.20)

Payet et Bakambu absents, Milik incertain, c’est Gerson qui pourrait permettre à son club de réussir un joli coup en Bretagne. Le Brésilien est l’un des hommes fort de Marseille en cette fin de saison. Il a été décisif lors des deux derniers déplacement de l’OM : unique buteur à Reims (1-0) et auteur du K.O à Lorient (3-0) ! Jorge Sampaoli comptera une nouvelle fois sur lui pour essayer de trouver la solution à Rennes. Comme la cote de Gerson est très élevée (4.20), il me semble tout à fait judicieux de miser sur le 8e but en Ligue 1 du milieu de terrain international auriverde.

Fiabilité : 30 %

Les autres options:

Ben Yedder (Monaco) marque contre Brest (1.54)

Dembélé (Lyon marque contre Nantes (1.70)

Gameiro (Strasbourg) marque contre Clermont (2.30)

Delort (Nice) marque contre Lille (2.40)

Mbappé (Paris-SG) marque à Montpellier (1.60)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 97.11

