PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 15 août – Ligue 1

Notre pronostic : Niane (Metz) marque à Nantes (3.75)

Je vous propose de tenter un très joli coup aujourd’hui lors du match entre Nantes et Metz. Rappelez-vous la saison dernière, Ibrahima Niane avait démarré très fort le championnat avec six buts lors des six premières journées. Un départ canon réalisé par le Sénégalais avant une blessure très grave au genou lors d’un entraînement. L’attaquant messin était revenu en toute fin de saison pour disputer quatre rencontres. Lors de la 1ère journée face à Lille, Niane n’a pas marqué lors de cette rencontre riche en buts (3-3) mais a délivré une passe décisive. Avec une cote de 3.75, je pense que c’est un risque à prendre. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une réalisation du Sénégalais aujourd’hui à Nantes.

Les autres buteurs :

Silva (Leipzig) marque à Mayence (2.05)

Suarez (A. Madrid) marque contre le Celta Vigo (2.25)

Depay (Barcelone) marque face à la Real Sociedad (2.25)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 38.92