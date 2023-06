PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 15 juin – Amical

Notre pronostic : Lionel Messi marque face à l’Australie (1.80)

Si ce match amical entre l’Argentine et l’Australie semble anecdotique, Léo Messi va pouvoir reprendre un peu de plaisir sur le terrain. La Pulga sort d’une saison extrêmement compliquée avec le Paris-Saint-Germain malgré des statistiques tout à fait honorables. La seule fois où il semblait de nouveau parfaitement en jambes durant cet exercice le fut pendant la Coupe du Monde. Preuve que lorsqu’il revêt le maillot aux désormais trois étoiles, il se rapproche toujours plus du niveau qu’était le sien à Barcelone. Il pourrait bien améliorer ses statistiques personnelles avant de partir en vacances et ainsi trouver le chemin des filets à Pekin contre les Australiens.

Pariez sur Argentine – Australie ici !

L'autre option :

Jonathan David (Canada) marque contre le Panama (2.25)

Cote totale des deux buteurs du jour : 4.05