PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 15 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Son (Tottenham) marque contre Burnley (1.68)

Encore buteur contre Arsenal, Son a marqué son vingt-et-unième but de la saison en championnat et n’est plus qu’à une longueur de Salah. Tout va se jouer dans les dernières rencontres pour ces deux hommes. Le Coréen défie aujourd’hui avec Tottenham l’équipe de Burnley et il pourrait y avoir des buts pour les Spurs ! Evidemment on pourrait penser à Kane pour s’illustrer mais Heung-Min Son est le meilleur joueur de son équipe. Je pense qu’il pourrait marquer aujourd’hui pour une cote de 1.68. D’ailleurs si vous voulez parier sur le Coréen pour le titre de meilleur buteur, vous pouvez. Sa cote est de 2.75 alors que celle de Salah est à 1.40 !

Les autres options :

De Bruyne (City) marque sur la pelouse de West Ham (2.55)

Jimenez (Wolverhampton) marque face à Norwich (2.30)

Williams (Bilbao) marque contre Osasuna (2.55)

Osimhen (Naples) marque face au Genoa (2.30)

Martinez (Inter) marque à Cagliari (1.94)

Cote totale des six buteurs du jour : 112.11