PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Son (Tottenham) marque contre Brighton (2.00)

Tottenham est une des équipes en forme en ce moment en Angleterre. Les Spurs ont gagné leurs quatre derniers matches en championnat en marquant beaucoup de buts (14) ! Ils se donnent les moyens de rester dans le top 4 et de se qualifier en Ligue des Champions. D’ailleurs leur série a commencé par un succès à Brighton, leur adversaire du jour. Je pense qu’ils vont marquer une nouvelle fois et je miserais sur une réalisation de Son qui a inscrit, durant ces quatre rencontres, six buts, dont un triplé sur le terrain d’Aston Villa (0-4). Un pari côté à 2.00 !

Pariez sur Tottenham – Brighton ici !

Les autres options :

David (Lille) marque contre Lens (2.60)

Haaland (Dortmund) marque contre Wolfsbourg (1.60)

C. Ronaldo (Man. Utd) marque face à Norwich (1.64)

Vlahovic (Juventus) marque contre Bologne (2.00)

Cote totale des cinq buteurs : 27.46