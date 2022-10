PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 octobre – Liga - Espagne

Notre pronostic : Lewandowski (Barcelone) marque à Madrid (2.05)

Aujourd’hui est une journée faste pour le football européen avec le Clasico également à suivre ! Le Real Accueille le FC Barcelone pour un choc très important cette saison. Les deux clubs possèdent le même bilan après huit journées avec sept victoires et un nul. On pourra s’attendre à un très beau match, avec des buts. Evidemment on pense à Benzema ou encore à Vinicius pour le Real, mais je vous conseillerai de parier sur le meilleur buteur de Liga pour le moment, Robert Lewandowski. Le Polonais a déjà marqué neuf fois en championnat et vient d’inscrire un doublé contre l’Inter en Ligue des Champions. Je le vois s’illustrer contre un adversaire qu’il a déjà martyrisé dans le passé pour plus que doubler la mise !

Les autres options :

Dalinga (Toulouse) marque contre Angers (2.55)

Terrier (Rennes) marque contre Lyon (2.80)

Ben Yedder (Monaco) marque contre Clermont (1.86)

Mbappé (PSG) marque contre Marseille (1.80)

Mané (Bayern) marque face à Fribourg (2.05)

Gabriel Jesus marque à Leeds (2.25)

Haaland (Man. City) marque à Liverpool (1.74)

Cote totale des huit buteurs : 393.30