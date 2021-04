PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic: Arek Milik marque contre Lorient (2.70)

Auteur d’un magnifique but à Montpellier, Arek Milik compte quatre réalisations en neuf matches (687 minutes) de Ligue 1 (moyenne à 0,44 par rencontre et but toutes les 171 minutes). Il s’agit d’un bon ratio pour un joueur qui découvre le championnat de France et qui a été plusieurs mois sans jouer avant de signer à Marseille. Sur ce qu’il montre dans le jeu, on peut imaginer que le meilleur est encore à venir pour l’attaquant international polonais. Face à la pire défense de L1 (58 buts encaissés cette saison) derrière celle de Nîmes (59), on peut légitimement imaginer que Milik soit décisif cet après-midi et la cote est magnifique: 2.70 pour un but et 10.00 pour le doublé ! A vous de voir.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Guirassy (Rennes) marque à Angers (3.15)

Quagliarella (Sampdoria) marque contre Vérone (2.90)

Andre Silva (Francfort) marque à Mönchengladbach (2.15)

Weghorst (Wolfsburg) marque contre le Bayern (2.55)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 135.22

