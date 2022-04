PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Joao Felix (Atletico) marque contre l’Espanyol Barcelone (2.10)

Eliminés par Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, les Colchoneros doivent se rattraper avec le championnat. 4e, à égalité de points avec le Betis Séville, 5e, l’Atletico de Madrid a l’occasion de prendre trois longueurs d’avance sur son poursuivant. Défait à Majorque, l’équipe de Simeone a vu sa série de six succès consécutifs en Liga s’arrêter. Je pense qu’elle va renouer avec la victoire et qu’il devrait y avoir des buts. J’imagine bien une réalisation de Joao Felix. Le Portugais est de mieux en mieux et pourrait s’illustrer pour une cote de 2.10 !

Les autres options :

Gouiri (Nice) marque contre Lorient (2.65)

Dembélé (OL) marque contre Bordeaux (1.80)

Mbappé (PSG) marque face à Marseille (1.70)

Lewandowski (Bayern) marque chez l’Arminia Bielefeld (1.40)

Kramaric (Hoffenheim) marque contre le Greuther Fürth (1.85)

Bowen (West Ham) marque contre Burnley (2.95)

Cote totale des sept buteurs du jour : 130.11