PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 février – Série A - Italie

Notre pronostic : Viktor Osimhen (Naples) marque à Sassuolo (1.90)

Le Nigérian enflamme les tifosi du Napoli et aligne les buts (18 en 19 matches) comme des perles, surtout depuis la reprise (8 réalisations en 6 rencontres) : doublés contre la Juventus et à la Spezia, but à Gênes, à Salerne, contre la Roma et la Cremonese ! Contre la défense très friable de Sassuolo, Osimhen devrait logiquement augmenter son nombre de buts et consolider sa place de « capocanoniere » de Série A. Si j’ai vu juste, vous doublerez presque votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

