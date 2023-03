PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Armand Lauriente (Sassuolo) marque face à la Spezia (2.75)

Alors que sa saison semblait d’ores et déjà terminée, Sassuolo ne cesse de déjouer les pronostics en enchaînant les résultats probants. Sur les huit derniers matches de Serie A, seul Naples est parvenu à s’imposer contre l’actuel 13e, qui s’est notamment offert les scalps du Milan AC, de l’Atalanta et de l’AS Rome. Alessio Dionisi peut compter sur une attaque impressionnante, où le danger peut venir de partout, et notamment d’Armand Lauriente. L’ancien joueur du FC Lorient s’éclate en Italie et contribue largement à la belle période de son équipe. Auteur de 7 buts en 19 apparitions, il a notamment trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses deux dernières titularisations. Il pourrait ainsi ajouter une nouvelle unité à son compteur ce soir.

