PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 18 février – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Ivan Toney (Brentford) marque contre Crystal Palace (2.10)

Si Brentford réalise une bonne saison, c’est en grande partie grâce à la réussite et au talent de son buteur, Ivan Toney. L’Anglais a inscrit quatorze buts en vingt journées, soit déjà deux de plus que sur toute la saison dernière. Il s’est illustré tout récemment lors du nul sur la pelouse d’Arsenal (1-1). Face à Crystal Palace il devrait avoir des opportunités de marquer. Les Eagles sont en méforme et je je ne pense pas que Brentford restera muet. Je vous propose donc de miser sur le but d’Ivan Toney pour une cote de 2.10 !

Pariez sur Brentford – Crystal Palace ici !

Les autres options :

Laborde (Nice) marque contre Reims (3.15)

Diallo (Strasbourg) marque face à Angers (2.30)

Grifo (Fribourg) marque à Bochum (3.00)

Kolo Muani (Francfort) marque contre le Werder Brême (2.25)

Joao Felix (Chelsea) marque contre Southampton (2.75)

Cote totale des six buteurs : 282.42