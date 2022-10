PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 18 octobre - Liga

Notre pronostic : Antoine Griezmann marque contre le Rayo (2.90) !

Les difficultés sportives et extra-sportives semblent enfin être derrière lui ! Antoine Griezmann, désormais engagé avec l'Atletico jusqu'en 2026, peut désormais disputer plus de 45 minutes par match puisque les Colchoneros ont trouvé un accord avec le FC Barcelone. Le gaucher peut donc s'exprimer pleinement et cla se ressent sur le terrain : il a offert la victoire à son club le weekend dernier à Bilbao (1-0). Ce soir, les Madrilènes reçoivent une formation du Rayo Vallecano qui pointe à la dixième place de la Liga et qui a perdu ses trois dernières rencontres de championnat à l'extérieur. Je vous conseille donc de mettre une pièce sur un nouveau but de Griezmann (2.90) ! Fiabilité : 18%

Autres options :

Trossard marque avec Brighton contre Nottingham Forest (2.65)

Zaha marque avec Crystal Palace contre Wolverhampton (2.80)

Total des trois buteurs du jour : 21.51

