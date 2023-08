PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 19 août – Série A - Italie

Notre pronostic : Lautaro Martinez (Inter) marque contre Monza (1.90)

C’est en Italie que j’ai choisi mon buteur du jour… s’il est titulaire. J’aurais pu opter pour Mbappé, Lacazette, Haaland, Haller ou Osimhen mais Lautaro Martinez ce n’est pas mal non plus. L’attaquant argentin, meilleur buteur des Nerazzurri en 2022/2023 avec 21 réalisations, devrait avoir pas mal d’occasions face à Monza. A lui d’en convertir au moins une pour vous permettre de doubler la mise ! Notez qu’il a inscrit un doublé lors du dernier match de préparation de l’Inter face aux Albanais de Rrogrozhinë et que c’est lui qui est en charge des penalties de son équipe.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Lacazette (Lyon) marque contre Montpellier (1.78)

Mbappé (Paris-SG) marque à Toulouse (1.90)

Osimhen (Naples) marque à Frosinone (1.72)

Haller (Dortmundi) marque contre Cologne (2.10)

Haaland (Man. City) marque contre Newcastle (1.74)

Cote totale des six buteurs du jour : 40.38

