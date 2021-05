PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 19 mai – Coupe de France - Finale

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque en finale de la Coupe de France (2.90)

Si Monaco réussit sa finale de Coupe de France comme je l’imagine, il y a deux fortes chances pour que Wissam Ben Yedder y soit pour quelque chose. L’avant-centre monégasque, 20 réalisations cette saison, tire les penalties de son équipe (10), ce qui constitue un petit plus avant de parier sur lui. Muet entre le 14 février et le 4 avril en Ligue 1, WBY a retrouvé son efficacité en inscrivant 7 buts lors des sept dernières journées de championnat. Privé de Bernat, Verratti, Kimpembé, Kurzawa et Neymar, le PSG devra vraiment se méfier de l’ASM, qui court après cette Coupe de France depuis 1991. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que Ben Yedder trouve au moins une fois la faille dans la défense parisienne.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

H. Kane (Tottenham) marque contre Aston Villa (1.86)

P. Calvert-Lewin (Everton) marque contre Wolverhampton (2.05)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 10.79

