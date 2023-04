PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Laborde (Nice) marque à Angers (2.65)

Avec deux buts lors des deux dernières rencontres, Laborde a pris confiance juste avant la trêve internationale. Il a marqué huit fois en Ligue 1 cette saison et pourrait bien planter une neuvième fois cet après-midi à Angers. Le SCO est dernier, n’a plus gagné depuis le 18 septembre et a encaissé soixante-trois buts en championnat. Difficile de ne pas imaginer les Niçois marquer. Je pense qu’on devrait même voir plusieurs buts des Aiglons et c’est pour cela que la cote à 2.65 me paraît très intéressante.

