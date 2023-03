PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 2 mars – Coupe d’Espagne – ½ finale aller

Notre pronostic : Karim Benzema marque contre Barcelone (2.00)

Buteur en ¼ de finale de la Coupe du Roi le 26 janvier contre l’Atletico de Madrid (3-1), double buteur contre Elche en Liga le 15 février et enfin de nouveau double buteur six jours plus tard à Liverpool (5-2) en 1/8 de finale aller de la Ligue des champions, Karim Benzema a retrouvé sa forme et son efficacité dans toutes les compétitions après la longue indisponibilité qui l’a privé de la Coupe du monde. Il sera encore, à n’en pas douter, l’atout offensif numéro 1 du Real ce soir en ½ finale aller de la Coupe d’Espagne face au grand rival, le FC Barcelone. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise grâce à KB9 !

Fiabilité : 50 %

Pariez sur Real - Barcelone ici