PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic: Mauro Icardi marque à Brest (1.88)

Mauro Icardi sait très bien qu'il doit profiter de ce début de saison pour marquer des buts et les esprits en l'absence de Messi et de Neymar. Dès que les deux méga-stars seront opérationnelles, l'attaquant argentin aura forcément mois de temps de jeu à la pointe de l'attaque du Paris-Saint-Germain. En attendant, il fait le job et plutôt très bien ! Après des buts en préparation, il a été décisif à Troyes et contre Strasbourg en Ligue 1. L'Argentin pourrait bien continuer sur sa lancée ce soir à Brest et montrer qu'il peut s'avérer important dans le groupe de Pochettino grâce à son instinct de buteur. Comme je vois le PSG obtenir un bon résultat en Bretagne, je vous suggère de faire une nouvelle fois confiance à Icardi. Je vous l'avais déjà proposé à Troyes et contre Strasbourg. Alors jamais deux sans trois ?

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

André Silva (Leipzig) marque contre Stuttgart (2.10)

Borja Iglesias (Betis) marque contre Cadix (1.88)

Makhtar Gueye (Ostende) marque à Liège (3.00)

Cote totale des quatre buteurs du jour: 22.27

Pariez sur Brest - Paris-SG ici